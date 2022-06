La cultura ens mou i ens reconforta cada tarda a RTVE Catalunya.

Aquesta setmana hem tingut art de tots els àmbits i ens han visitat grans convidats amb trajectòries professionals apassionants. Un viatge per la creativitat que va des de les sales de teatre a les passarel·les de moda. Han desfilat pel programa grans noms de la cultura de casa nostra com la Rosa Andreu, el David Selvas o la Teresa Helbig.

Fem un repàs dels moments més destacats d'aquests dies i us regalem dues agendes culturals de cara al cap de setmana, una amb les darreres estrenes en les arts escèniques i l'altra per a tota la família. Els imperdibles de 'Punts de vista' venen carregats de propostes per delectar-nos amb la cultura durant els pròxims dies.

Tirar endavant un projecte cultural a la televisió no sempre és fàcil, però aquí seguim, contents que cada dia més ulls ens acompanyin a les tardes de La 2.