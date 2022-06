Poques i pocs artistes transmeten tanta seguretat vocal com la Suzanna, Només cal veure l'altitud amb la qual trepitja l'escenari per quedar atrapat per les seves interpretacions. Actitud, energia i una veu prodigiosa. Demostra una seguretat i un empoderament que fa que la seva presència sigui hipnòtica. Ara va camí del seu segon disc en solitari, però la seva carrera musical ja compleix més d'una dècada. I es nota. Després de passar per un talent show de renom i acostar-se més al gran públic, ens presenta en directe un dels seus temes: 'Fannie'