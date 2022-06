És una de les cites culturals més importants de casa nostra i per fi ha pogut tornar a lluir totes les seves qualitats després d'uns anys a mig gas. El Sónar acaba de tancar una de les seves edicions més celebrades i nosaltres no ens ho hem volgut perdre. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb alguns dels artistes més destacats que han trepitjat el seus escenaris, com la gran Samantha Hudson o El Niño de Elche, i també amb el seu director l'Enric Palau.