Ganes de ballar? Preparats per l'estiu? Les festes populars de Catalunya i reu del món porten el seu nom. La Pegatina són vida, alegria i aire lliure. Després d'actuar a més de 35 països i de regalar-nos la seva vitalitat durant quasi 20 anys, ara venen amb el seu nou disc sota el braç: 'Hacia otra parte'. La Pegatina han passat per molts llocs del món per gravar-ne els diferents temes que l'integren, ja que la gran majoria són col·laboracions amb altres artistes. Ara ens interpreten 'Yo quiero bailar'