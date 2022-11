Pastora Soler, Antonio José i Jaume Balagueró | Punts de vista

Ànima i professionalitat forgen la seva veu, que torna amb més força que mai. 'Rascacielos' és el nou single de Pastora Soler. Una artista que, després de 30 anys, segueix lluitant i estimant la música com el primer dia. A 'Punts de vista' ha presentat el seu últim disc, 'Libra'.

Els platós de televisió han estat testimonis del naixement i de la consolidació com a artista del cantant andalús Antonio José. Va començar la seva carrera musical quan només tenia deu anys, representant a Espanya a Eurovisió Junior, on va obtenir la segona posició. Actualment, està participant cada setmana al programa de RTVE 'Dúos increíbles'. On actua amb altres artistes del nivell d'Ana Belén, Miguel Poveda, Ainhoa Arteta, Víctor Manuel, Soledad Giménez, Antonio Carmona, Diego Torres o Carlos Goñi.

El director Jaume Balagueró és un dels grans referents del gènere de terror en l'àmbit internacional. A 'Punts de vista' ha presentat el film 'Venus', protagonitzat per l'actriu Ester Expósito.