Ens han regalat les seves actuacions més d'una vegada i ja formen part de la família de 'Punts de vista'. Las Migas presenten el seu cinqué treball discogràfic sota el títol de 'Libres', tota una declaració d'intencions amb 10 cançons que contagien empoderament en les seves lletres. Hi podem trobar col·laboracions que van des de Tomatito a María Peláe. Abans d'actuar a Ripollet aquest divendres a la nit, ens presenten en directe el tema: 'Mi surfero'.

