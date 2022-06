Després de girar per Amèrica i el continent Europeu, ara ens toca a nosaltres gaudir del talent de Love of Lesbian: els podrem veure per tot el territori estatal durant els mesos d'estiu. Els festivals són el seu ecosistema natural i faran parada en els més destacats, com el FIB. I més a prop, els podrem veure el 22 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona. Al programa han interpretat en exclusiva una versió acústica del seu tema 'El Mundo'