Lluís Coloma és un d'aquells locals que ens haurien de fer sentir molt orgullosos. És un dels pianistes de blues actuals més actius i reconeguts de l'escena europea en el gènere del Blues i el Boogie Woogie. És considerat com un virtuós del piano en aquests estils. Amb "his musical Troupe" acaba de publicar el seu darrer treball 'Trip to Everywhere', 11 temes compostos per ell del que ens interpreta en directe: 'Tijuana Riders'. El 17 i el 18 de juny toca Lluís Coloma & Marcus Horn a Erfut Alemanya en el marc del New Orleans Music Festival