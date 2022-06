El món de la música ha canviat molt en els darrers anys. Per saber si un artista té l'escalf del públic ja no només són importants les llistes de les radiofórmules, les xarxes socials també són uns bons indicadors per saber fins a on arriba l'èxit dels artistes. El Hip Hop és un dels gèneres que més han sacsejat la indústria musical en els últims anys i Fernandocosta és un dels grans protagonistes. El raper ens presenta el seu segon disc, 'Tirititando' i interpreta en directe el tema: 'Hasta cuando'