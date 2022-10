'Elefantes' interpreta 'Al olvido' a 'Punts de vista'

L’escenari ha sonat al ritme del mític grup de pop-rock ‘Elefantes’. Han presentat el seu nou disc ‘Trozos de papel / Cosas raras’, un àlbum totalment diferent on han apostat per transformar i remodelar el seu so fugint de la música i les textures que tant els caracteritzen. Han interpretat ‘Al olvido’, un dels èxits de la banda que han tornat a gravar amb artistes com Malikian, Rozalén, Mikel Izal o Coque Malla.