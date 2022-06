Tot i que de ben jove ja tenia molt clara la seva vocació i que el seu pare li va inculcar la passió per la música, les primeres experiències professionals de Marcos Borrego van ser com a butaner. Però tot això ja ha quedat molt enrere i actualment Demarco Flamenco és un dels artistes més exitosos en el terreny de por flamenc. Ara ens presenta el seu tercer àlbum d'estudi, 'En un sola palabra', mentre fa una parada de la seva gira que l'ha dut per tota Espanya. Ens interpreta en directe el tema 'Arrepentimiento'