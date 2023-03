Carlos Rivera, Martina diRosso i Ione Atenea

El cantant mexicà Carlos Rivera és tota una icona musical a Amèrica Llatina. Ha fet parada a 'Punts de vista' per presentar-nos el seu setè àlbum 'Sincerándome' i per interpretar la cançó que dona nom al disc.

Quan entreu a una casa nova, què feu amb les coses que s'han deixat els anteriors inquilins? La directora Ione Atenea va decidir fer 'Los caballos mueren al amanecer', una pel·lícula documental que podreu veure a partir de divendres als cinemes.

És cantant, compositora, productora i, fins i tot, fotògrafa. Cristina Márquez, coneguda artísticament com a Martina diRosso, és una artista total i ha visitat el programa per presentar el seu nou tema 'Dime si esto no es amor'.