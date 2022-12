Els conflictes més quotidians diuen molt de la societat en què vivim… 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda' s'acaba d'estrenar al Teatre Borràs. Dos dels protagonistes d'aquest espectacle de 'La Calòrica', Esther López i Aitor Galisteo-Rocher, han visitat 'Punts de vista' per explicar tots els detalls d'aquesta història que se situa a una escala de veïns on hi ha unes humitats que empitjoren diàriament i no hi ha manera que s’organitzin per solucionar-ho.