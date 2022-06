Per primera vegada aquesta temporada, acrobàcies al plató de 'Punts de vista'. Ens visita el duo AXN, una de les millors parelles en l'àmbit global en aquesta disciplina artística. Els marroquins Ayoub Rouifi i Mohamed Nizar Chahmi tenen un currículum per emmarcar; per posar alguns exemples: van ser escollits per participar en la gala que la FIFA va organitzar per a la presentació del mundial de Qatar i han actuat a programes de màxima audiència de tot el món. És inevitable caure rendit al talent d'aquesta parella d'acròbates!