Hi ha un boom d'artistes navarreses en els darrers anys? Doncs això sembla, una nova fornada de cantants que han conquistat la indústria musical espanyola. Amaia, Anne Lukin, Chica Sobresalto... i ara és el torn d'Andrea Santiago.

Tot i que havia de sortir l'any 2020, per fi ha publicat el seu primer disc 'Prenderle fuego a todo'. Una declaració d'intencions que la situa com una de les noves promeses del pop nacional. Ens interpreta en directe un dels temes: 'Tundra'