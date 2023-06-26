Sin programa: Telenorte1-26062023 | RTVE Play

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Telenorte1-26062023

LA LLEGADA DEL TOUR CONDICIONA LA OPERACION SALIDA DE JULIO/ LA CANTERA CICLISTA ESTA GARANTIZADA CON ESCUELAS COMO MIRIBILLA BTT / BILBAO Y...

26/06/2023 00:12:01
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Telenorte1-26062023 00:12:01 26/06/2023
Sinopsis

LA LLEGADA DEL TOUR CONDICIONA LA OPERACION SALIDA DE JULIO/ LA CANTERA CICLISTA ESTA GARANTIZADA CON ESCUELAS COMO MIRIBILLA BTT / BILBAO Y VITORIA SORTEAN LA COMPOSICION DE MESAS ELECTORALES/ ANUNCIAN MOVILZIACIONES POR ESTADO VERTEDERO DE ZALDIBAR / LLEGA AL GUGGENHEIM EL UNIVERSO DE YAYOI KUSAMA / 26/06/23 

Idiomas
Castellano