Telediario Matinal en cuatro minutos - 06/04/23

Conmoción en Brasil, después de que un hombre haya matado a cuatro niños, y herido a otros cinco, en una guardería en Blumenau, al sur del país. El presunto autor, un joven de 25 años, ha agredido a los menores con un hacha y después se ha entregado a la policía. Tenía antecedentes por posesión de drogas y violencia a familiares. Se ha decretado luto por 30 días y se han suspendido las clases. Este miércoles le ha tocado declarar al ex presidente de Brasil en la sede de la Policía Federal de Brasilia. Jair Bolsonaro ha respondido a las preguntas de los agentes, que investigan si hubo irregularidades en la entrada de las joyas que le regaló el Gobierno saudí cuando era presidente. Bolsonaro ha dicho que no cometió ningún delito. Esta es una de las múltiples causas que tiene abiertas. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump entra ya en su propia campaña electoral después de su comparecencia ante el juez y de declararse "no culpable". A su vuelta a Florida puso en marcha toda su escenografía. Rodeado de sus fieles, cargó contra todo y contra todos: fiscales, sistema judicial y Joe Biden. Trump negó haber cometido ningún delito. Italia y Malta han autorizado el desembarco de los 400 migrantes rescatados en el Mediterráneo por el barco de Médicos sin Fronteras. Viajaban a la deriva en una barcaza. Un largo y complicado rescate por las condiciones meteorológicas que ha durado más de 11 horas. Debate social y ético sobre la llamada fecundación post mortem. Y todo después de que la actriz y presentadora Ana García Obregón haya confirmado que la niña que ha tenido por gestación subrogada, algo ilegal en España, es de su hijo Aless, fallecido hace casi 3 años a causa de un cáncer.

Foto: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dentro del coche, acude a declarar ante los tribunales, en Brasilia. Sergio Lima / AFP.