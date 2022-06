La Sofía Beyond és escriptora i coach del poliamor, però a més, té la particularitat que les seves relacions de parella són obertes i viu en el que es podria anomenar una "trieja", és a dir, una parella de tres o més persones on també es poden afegir altres membres que ella anomena "metamanats". Explica com es gestiona una situació emocional tan complexa.