Telexornal Galicia 2 18-11-2022 | RTVE Play

En medio de protestas do público, María Nogareda faise coa alcaldía de Sada, ao prosperar a moción de censura contra Benito Portela. As direccións dos partidos Socialista, PP e Alternativa dos Veciños rexeitan a operación. // Reaccións en Galicia á reducción de penas por delitos sexuais pola chamada lei de só sí e sí. O presidente da Audiencia de Ourense asegura que é unha consecuecia do cumprimento da lei, e o presidente da Xunta pide ao goberno que a cambie. // O acendido das luces de nadal de Vigo será mañá ás sete da tarde. Adiantouse unha hora polas previsibles chuvias. A hostalaría e o comercio confirman a repercusión millonaria da iluminación. // O explendor das supermodelos como Naomi Campbel, Claudia Shiffer ou Lina Evangelista, retratadas por Steven Maisel. Un traballo realizado polo fotógrafo ao longo do ano 1993, e que se expón agora na Coruña. 18-11-22