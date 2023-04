Salvamento Marítimo de Santander: "No es normal que un barco así se hunda en estas condiciones"

El jefe del centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Santander, Germán Erostarbe, ha asegurado en La hora de La 1 que aún no se conoce la causa del accidente que ha abierto una vía de agua en el pesquero Vilaboa 1, en Cabo Mayor, y ha provocado el naufragio de la embarcación, con dos tripulantes fallecidos, uno desaparecido y siete rescatados con vida. Sobre las posibles causas del accidente, ha valorado que "la situación meteorológica no era mala y el barco es de dimensiones grandes. No es demasiado normal que un barco de estos se hunda en estas condiciones meteorológicas". Como hipótesis, ha apuntado a que este tipo de naufragios normalmente suelen producirse "por problemas estructurales del casco, por corrosión o mal estado, o por tomas de agua para refrigerar las máquinas".

La principal duda ahora mismo es que qué hacía el barco de madrugada, ya que no se encontraba faenando. "No lo sabemos", ha dicho Erostarbe, quien ha anunciado que "se va a iniciar una investigación por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, la CIAIM, y se está recopilando toda la información que tenemos".