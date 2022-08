El preu de la llum es torna a disparar

El preu de la llum no para de pujar. Si aquest dimarts s'havia encarit un 35% per superar els 365 euros per MWh, aquest dimecres encara anirà a més. Concretament, el MWh serà un 20% més car i s'enfilarà fins als 436 euros, el que suposa el màxim des que s'aplica la coneguda com a "excepció ibèrica" que implica el topall al preu del gas.

Al carrer, tot i els esforços de la majoria dels consumidors per intentar contenir el consum, la majoria considera desproporcionada i inassumible l'encariment. El preu de la llum se situa en el quart màxim històric. En el darrer mes s'ha disparat un 65% i prop d'un 226% respecte a fa un any. El tram més car tornarà a registrar-se entre les 22 hores i les 23 hores.