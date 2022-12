Míriam Nogueras, la policia de la moral i el Marroc-Espanya

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. A la tertúlia amb Isabel Garcia Pagan i Manu Simarro, connectem amb Cristina de la Hoz, periodista de El Independiente, per analitzar l'actualitat des de Madrid. Conversem sobre habitatge amb Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3 i de l'Observatori Metropolità Habitatge de Barcelona. Connectem amb la cantant iraniana resident a Girona, Katy Evoghly, per parlar de les protestes a l'Iran i la supressió de la policia de la moral. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb els periodistes Pitu Abril i l'Albert Font, on fem la prèvia del Marroc-Espanya de vuitens del Mundial de Futbol de Qatar.