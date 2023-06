La matemática del espejo - Temporada 3 - Miguel Poveda

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

'La matemática del espejo' despide temporada y se pone flamenca para recibir a Miguel Poveda. Carlos del Amor acoge a un artista diverso y comprometido, que llega a la entrevista como a uno de sus recitales, con el corazón y poco más.

Se nota que Miguel Poveda atraviesa un momento de plenitud y que, como dice, se ha deshecho de muchos Migueles por el camino y hoy se siente orgulloso.

El programa conoce al Miguel niño, hijo de inmigrantes, que escuchaba a los Beatles y a María Jiménez; al Miguel catalán de nacimiento y andaluz de corazón; al Miguel artista y al Miguel padre. Se emociona cuando habla de su hijo, el amor de su vida. O cuando recuerda su infancia en Badalona y aquel momento en el que les contó a sus padres que era homosexual. Lo hace con naturalidad y no elude ninguna pregunta, consciente, por ejemplo, del debate que se ha generado en torno a la gestación subrogada.

Poveda conquista con la palabra y la música. Nadando a contracorriente en un mundo, el del flamenco, que no era el suyo, se ha ganado el cariño de crítica y público. Se comprueba en esta entrevista con una invitada sorpresa.

Cantaor y cantante, su arte no entiende de fronteras. Son 35 años sobre los escenarios forjados a base de trabajo, tesón, humildad y corazón. Él añadiría amor, un sentimiento que le acompaña allí donde va y que sale a relucir varias veces en esta charla frente al espejo.