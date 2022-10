Mapi - ¿Por qué vemos las venas azules si la sangre es roja?

¿Venas azules? ¿Sangre roja? ¿De qué color son las venas? En realidad, nuestras venas son blanquecinas, pero ¿por qué las vemos de otro color? Todo es una ilusión. Un efecto óptico causado por la luz. Pensadlo, lo mismo ocurre con los ojos azules que no contienen ningún pigmento azul, sino que son blancos. Flipad, Brad Pitt no tiene los ojos azules. La luz contiene todos los colores. El rojo es absorbido por la sangre, pero el azul es reflejado por los vasos superficiales por eso vemos ese tono azulado. Cuanto más fina, más delgada y menos bronceada esté la piel mejor se observa el azul de las venas. De hecho, la sangre azul se asocia a la realeza. Tenían un tono de piel más claro que el resto del pueblo. Por esto, el tono azul de vuestras venas depende tanto de la luz como de vuestra piel, así que no os dejéis engañar por vuestros ojos.