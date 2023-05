La matemática del espejo 4K - Temporada 3 - Jorge Javier Vázquez

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

En esta 'Matemática del Espejo' descubrimos nuevos reflejos, muy diferentes a la imagen ya conocida de Jorge Javier Vázquez. Porque trabajar ha sido su único objetivo hasta ahora, pero su prioridad ha cambiado. Se sienta con Carlos de Amor para hablarnos con calma y con una premisa, y es que también se está bien no teniendo audiencias estratosféricas, leyendo un buen libro y respirando su ciudad favorita y actual, Madrid. Una ciudad que le ha dado mucho desde que inició su carrera profesional, alas que le han permitido volar y estar donde hoy está. Pero sin olvidar el origen: Badalona. No ha sido fácil llevar las pérdidas, traducir los sentimientos y poner nombre al dolor interno y externo, la vida se volvió menos divertida. Aún así él siempre tiene buen humor, y no hay duda que es palpable. Las matemáticas que nos han dado como resultado, con este invitado, están llenas de números. Ahora le toca ponerle palabras y él tiene el reto claro: nueva vida.