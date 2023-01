 Dakar 2023 | Javi Vega, segundo en Original: "Al final vas casi llorando"

Javi Vega lleva cinco años presentándose al Dakar 2023 en su categoría más pura: la 'Original', que no permite asistencia técnica. El hombre contra el rally más duro del mundo sin la ayuda de mecánicos especializados. Al final era el último día en el que sueltas todo, todas las emociones vividas. En los últimos kilometros vas llorando, casi no ves el roadbook... Hay que ir con cuidado que si no te pierdes" nos dice Vega.

INFORMA: DAVID COLLAZOS

FOTO: SARA GARCÍA