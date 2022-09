García-Margallo, aldarulls a La Mercè i eleccions a Itàlia

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a José Manuel García-Margallo, eurodiputat del PP i exministre d'Afers Exteriors i Cooperació. A la secció informativa, parlem de la vacunació de la Covid amb la quarta dosis amb el doctor Juancho Montero, metge de família al Centre de Salut Rocafonda de Mataró i vocal del Maresme de la CAMFiC. A la tertúlia amb Isabel García Pagan i Joan López Alegre, connectem amb Javier Mohedano, enviat especial a Roma, per saber com han anat les eleccions a Itàlia, i ho valorem tot plegat amb Steven Forti, professor associat d’història contemporània UAB i expert en extrema dreta. Parlem dels aldarulls de La Mercè i veiem com es desperta la ciutat després d'una nova jornada d'incidents, en aquesta ocasió menors. Connectem amb Rubén Navarro des de les fonts de Montjuïc per parlar amb Albert Rovira, pirotècnic del piromusical de La Mercè. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb els periodistes Carme Barceló, Pitu Abril i Albert Font.