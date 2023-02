Estrena 'La gran aventura, dels Pirineus al Delta'

Després de la sèrie documental 'Transpirinenca, la gran aventura dels Pirineus', on sis aventurers van creuar els Pirineus de punta a punta, Álvaro Sanz s'embarca en una nova aventura i un nou repte. A 'La gran aventura, dels Pirineus al Delta', acompanyat de cinc intrèpids, Álvaro Sanz durant 12 dies obrirà una ruta inèdita que els portis des dels Pirineus fins al Delta. Crear un nou camí, per unir dos punts en una línia de més de 500 quilòmetres, que pocs han fet abans.

Els seus companys de viatge són la geòloga Núria Homs, el guia de muntanya Jaume Baltà, l'ambientòloga Marta Josa, el fotògraf i càmera Juan Sisto i el músic Maties Palau.

Un nou repte on la natura els està esperant, amb dies intensos i emocionants, sobre rodes, per aigua i també per aire.