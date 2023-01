directo_cms_sin_mosca_GAL___TELEXORNAL_1_09_01_2023_10_01_2023_153318 | RTVE Play

O asalto ás institucións democráticas do Brasil por parte de seguidores do expresidente Bolsonaro tamén preocupa en Galicia // Preocupación tamén aquí pola sucesión de incidentes violentos na noite de Santiago. Os responsables de seguridade comprométense a aumentar a presenza policial nas zonas de lecer // Preto da metade dos galegos reducen gastos en roupa e calzado debido á suba de prezos no último ano // O Deportivo encara unha nova etapa na terceira categoría da man de Lucas Pérez, que volta ao equipo da súa cidade, estreándose con goles. 09/01/2023