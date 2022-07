La Mesa del Parlament de Cataluña se reúne hoy para decidir si suspende a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs. Gonzalo Boye, abogado de Borràs, habla sobre la sentencia contra la presidenta del Parlament: "No suelo meterme en los temas políticos, es una decisión personal de Laura, yo en ese aspecto no me meto. El artículo 25.4 está hecho para casos de corrupción y no es el caso de Laura", explica en 'La Hora de la 1'.

Boye insiste en la inocencia de Laura Borràs: "El juicio va a dar muchas sorpresas, en todo caso la sólida jurisprudencia sería un ámbito administrativo, se ha exacerbado el uso del penal. Si se aplicasen esos criterios veríamos que se llenarían de alcaldes los juzgados. Son prácticas habituales en la contratación pública. En el caso de Laura Borràs estamos convencidos de su inocencia", relata.

Además, Boye, se pronuncia respecto a la decisión de apartarla de la presidencia del Parlament: "Es una decisión política, pero también tienen su posibilidad de recurso, haremos la valoración que corresponda. Sigo bastante cauto porque no sabemos qué van a decidir ni en que términos".

Por otro lado, la presidenta insiste en que hay una persecución: "Lo que ella dice es correcto, si el escenario hubiese sido una acusación por malversación se entendería el artículo 25.4", concluye.