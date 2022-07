Informatiu Balear 1 - 01/07/22

Comencen les obres del futur Parc Sanitari Bons Aires, amb un hospital psiquiàtric reformat i un futur centre de salut amb servei d'urgències.

A la vaga de tripulants de cabina de Ryanair, se suma la d'Easyjet, que provoca cancel·lacions i retards als aeroports illencs.

L'escalada de la inflació obliga els restauradors a apujar els preus de la carta.

L'Audiència absol els dotze joves acusats de desordres públics per l'acció de protesta contra el turisme massiu l'any 2017.

El Consell de Mallorca recapta 7 milions d'euros en multes per infraccions urbanístiques en sòl rústic durant l'any 2021.

Rafel Nadal guanya sense llustre a Berankis avança cap a la tercera ronda del torneig de Wimbledon.

El mes de juliol ha començat amb un temps tranquil, amb vent del nord moderat, mala mar a Mallorca i a Menorca i una calor suportable arreu. Durant les pròximes hores aquest vent perdrà intensitat, però es mantindrà la mar força moguda. De cara al cap de setmana qui s'imposarà serà aquesta dorsal anticiclònica i amb ella l'estabilitat... i també aquesta massa càlida que arrenca del nord d'Àfrica i que entre demà i mitjans de la setmana vinent, a 1500 metres d'altura, ens portarà temperatures de 20 a 25º. Per tant, aprofiteu la treva de calor d'avui... perquè a partir de demà la calorada tornarà a ser intensa. Una entrada càlida que arriba acompanyada novament de pols sahariana en suspensió. En conseqüència, des d'avui i fins mitjans de la setmana vinent el cel tindrà tonalitats terroses i la qualitat de l'aire serà cada dia més pobra.