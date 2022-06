Planeta selva El paraíso austral. Australia En la inmensa isla de Australia, se extiende una delgada franja de bosque tropical junto a sus costas orientales. Disponible hasta 15-07-2022 | 00:28:03 Recomendado para todos los públicos

Sinopsis En la inmensa isla de Australia, se extiende una delgada franja de bosque tropical junto a sus costas orientales. Una selva única, una jungla acariciada por las lluvias y la humedad; aquí viven aves del paraíso, casuarios, canguros arborícolas y un sinfín de endemismos únicos en el mundo.

