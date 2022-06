El Jorge Javier Vázquez, un dels periodistes i presentadors de televisió més seguits a Espanya, parla de la dificultat de trobar parella estable i duradora, tot i la facilitat que hi ha avui dia per relacionar-se, sobretot a través de les aplicacions informàtiques. De fet, explica també algunes de les estafes i paranys que t'hi pots trobar en les apps per lligar