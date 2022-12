Ibai Llanos se une al Especial de Nochevieja de José Mota

En Sálvese quien Putin, Ibai Llanos deja de ser streamer por Luis Enrique, cuya popularidad hace que muchos casters pierdan millones de seguidores. Iker Jiménez trata el caso en Cuarto Milenio, con el testimonio de Ibai Llanos como afectado: "Luis Enrique me ha perjudicado. Ya no soy streamer. No hago directos, no subo nada". Ibai cambia de trabajo y pasa a convertirse en entrenador de gimnasio.