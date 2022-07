El Gobierno Ucrania ha decidido la evacuación obligatoria de la región de Donetsk, en el este del país, que en los últimos días ha sido objeto de duros ataques militares. En una alocución difundida en el canal presidencial de Telegram, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido a los habitantes que aún no lo han hecho que tomen por sí mismos la decisión de evacuar Donetsk y les ha asegurado que contarían con asistencia completa tanto logística como económica.

Foto: Un mercado destruido por un misil ruso en Bakhmut, en la región de Donetsk (Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)