El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, valora que las prestaciones a los parados van a subir en los próximos presupuestos. En una entrevista en TVE, Álvarez destaca que los desempleados van a cobrar un importe mayor, aunque la partida total baja por el mejor comportamiento del empleo. El sindicalista ha subrayado que "sin impuestos no hay derechos" y los tributos "no son una carga, son los derechos para las personas que no tienen medios". Ha insistido en la necesidad de subir los salarios y ha defendido las movilizaciones convocadas para forzar a negociar a la patronal.