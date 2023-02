'Sin novedad en el frente' triunfa en los Bafta 2023

La película bélica Sin novedad en el frente se ha alzado este domingo con el Bafta a mejor película, el galardón más preciado de la noche, en los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión celebrados en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres.

El filme, basado en la novela de Erich Maria Remarque, cuenta la crueldad de la guerra desde los ojos de sus soldados. La película alemana se ha llevado siete Bafta, más que ninguna otra en la 76ª edición de los premios, entre ellos el de mejor dirección, para Edward Berger.

"Esta película habla de un hombre, envenenado por la propaganda de la ultraderecha y que se ve atraído por la guerra, que va a la guerra creyendo que es una aventura. Y la guerra es de todo menos una aventura", ha dicho Malte Grunert, productor del filme, quien ha recogido el premio de manos de la actriz Catherine Zeta-Jones y ha agradecido a Netflix haber apoyado la obra.

“Dirigir no es una ciencia exacta”, ha dicho, por su parte, Berger al recoger el galardón a mejor director, al tiempo que ha elogiado el trabajo de los otros candidatos. "Me habéis honrado con un increíble y potente trabajo, me habéis inspirado mucho".

Sin novedad en el frente ha sido la película de habla no inglesa más nominada en la historia de los Bafta y opta a nueve premios, incluido el de mejor película en la próxima gala de los Oscar, que se celebra el 12 de marzo.