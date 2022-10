El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido una respuesta “amplia, unitaria, común y de rechazo” por parte de todos los partidos y medios de comunicación contra estos “comportamientos machistas inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes” y que no den “excusa para comportamientos que no reflejan el sentir de la mayoría de la sociedad española”: "Es importante que no demos un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la igualdad real y efectiva”.