Nadal: "No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado"

El español Rafa Nadal ha confesado estgar "mentalmente mentalmente destrozado" después de caer lesionado en su partido de segunda ronda en el Abierto de Australia. Un partido que Nadal ha perdido por 6-4, 6-4 y 7-5 ante Mackenzie McDonald. "No me puedo quejar de mi vida en absoluto. Pero solo en términos de deporte y lesiones y momentos difíciles, es otra cosa. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado en este momento, porque estaría mintiendo", reconoció en rueda de prensa. "A veces es frustrante. A veces es difícil de aceptar. A veces te sientes muy cansado por todo esto de las lesiones. No penséis que quiero dar un paso atrás, no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas", explicó el balear.