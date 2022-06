Noticias 24h Rafa Nadal: "Viajaré a Londres para jugar Wimbledon" El tenista balear ha confirmado que el tratamiento de radiofrecuencia está dando sus frutos. "Llevo una semana sin ir cojo, estoy contento",... 00:02:33 Recomendado para todos los públicos

Rafa Nadal: "Viajaré a Londres para jugar Wimbledon" Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis El tenista balear ha confirmado que el tratamiento de radiofrecuencia está dando sus frutos. "Llevo una semana sin ir cojo, estoy contento", aseguró Rafa en la rueda de prensa convocada en el Mallorca Country Club. El lunes viajará a Londres para seguir entrenando y llegar en las mejores condiciones posibles. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

