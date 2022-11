El "silencio epidémico", problema para luchar contra el acoso escolar

El psicólogo educativo, José Antonio Luengo, entrevistado este jueves 3 de noviembre, en el canal 24h de TVE con motivo del Día Contra el Acoso Escolar, ha alertado sobre el "silencio epidémico", como uno de los principales problemas que obstaculizan la lucha contra este tipo de violencia. Luengo ha explicado que "muchos niños están sufriendo esta experiencia dramática y no se atreven a contarlo, no confían suficientemente en los medios que se podían poner, en los recursos que se podían poner para ayudarles" y que en otras ocasiones hay niños "espectadores" que están viendo lo que están pasando y que son "incapaces también, a veces por miedo a las repercusiones, a poder notificar que este tipo de situaciones se están produciendo y que hay compañeros que están sufriendo mucho". El acoso escolar es "muy grave", ha dicho Luego, "afecta de una manera sustantiva al corazón de una persona, es la humillación, vejación, saber que no te quieren, que no te hablan, que eres excluido, que no cuentas para nadie es irte a la cama sabiendo que al día siguiente vas a pensar que vas al infierno". Los padres pueden vigilar síntomas que deja el acoso escolar, como la tristeza, la apatía, dejar de desarrollar determinados hábitos, como el ocio y el tiempo libre. Se trata de un fenómeno relacionado con cómo interiorizamos la ética, la moral, y por ello, según ha asegurado, es importante la educación. El ciberacoso es, según ha dicho, "el formato" de acoso escolar "24 horas al día, siete días a la semana"., algo que ha "agravado" el fenómeno.

Foto: Imagen de archivo (recreación) de una joven acosada.Thinkstock/JOHNGOMEZPIX.