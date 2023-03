El presunto asesino del niño de Lardero: "No tenía intención de matarlo"

Francisco Javier Almeida, considerado presunto autor del asesinato y agresión sexual al niño de 9 años Álex, ha asegurado en la última sesión del juicio con jurado popular que no tenía "intención de matar" al menor. La Audiencia Provincial de Logroño ha celebrado la séptima sesión del juicio contra Almeida, en el que ha quedado claro que el acusado no pidió ayuda y que no presentaba ninguna alteración psicopatológica que le impidiera saber lo que hacía en cada momento. El informe de la autopsia y los vetigios hallados en la casa indican que Almeida agredió sexualmente al niño y que lo asfixió hasta matarlo.

Foto: Francisco Javier Almeida, considerado presunto autor del asesinato y agresión sexual al niño de nueve años Álex cuando jugaba en un parque de Lardero (La Rioja) durante el juicio en su contra celebrado este martes en Logroño. EFE/Fernando Díaz