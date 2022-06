La portavoz del PP, Cuca Gamarra, sobre la citación al ministro de la Presidencia por el caso de espionaje con Pegasus: "Algo de responsabilidad tiene que tener. Su llamada a declarar como testigo desautoriza la versión que dio el Gobierno, según la cual, no tenía ninguna responsabilidad. La responsabilidad la tenía la directora del CNI y por eso había que entregar su cabeza". En la misma línea, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, recuerda que hace unos meses preguntaron por escrito sobre la responsabilidad de los móviles "y no era del CNI, era Bolaños, así que entiendo el interés de llevarlo a declarar. Lo que no comprendo es la destitución de la directora del CNI".