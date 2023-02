El PP echa en cara a Sánchez que "no se atreve a tocar a nadie" de Podemos y este contesta: "No ayudan en nada"

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se atreve a tocar a nadie" de Podemos, pues no ha quitado a ningún ministro de esta formación durante la legislatura, y ha vuelto a reclamar el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'. Lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno, en la que Sánchez ha replicado que el PP "no ayuda en nada" y ha recordado que siempre vota en contra de las medidas del Ejecutivo, como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones o el impuesto a las entidades energéticas o entidades financieras.

FOTO: Cuca Gamarra, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso. Eduardo Parra / Europa Press