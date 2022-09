El PP y el Gobierno se enzarzan por un posible indulto a Griñán y la corrupción

El PP ha avisado al Gobierno de que, si indulta a los expresidentes andaluces del PSOE condenados por los ERE, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, “estará dañando la confianza en la Justicia, socavando la confianza en el Gobierno y faltando a su palabra de no indultar por corrupción” y ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo por los ERE es “firme”. Y ha preguntado: “Si el Gobierno no ve corrupción, ¿cómo vamos a estar tranquilos con los fondos europeos?”.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, le ha reprochado en el Congreso que el PP quiera “sacar jugo político” de los indultos cuando ella no puede pronunciarse sobre ellos hasta no tener los informes preceptivos. “Este Gobierno no es el de la Kitchen, el de ‘esto la Fiscalía te lo afina’ o ‘vamos a controlar al Supremo por la puerta de atrás’”, ha respondido la ministra. “Así que, cuando se pongan tan exigentes, pónganse delante del espejito y pregunten cuál ha sido el partido en España que ha sido condenado por la corrupción. A ver qué le dice. Aplíquese el cuento”, ha zanjado.