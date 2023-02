El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado a Podemos sus "calificativos gruesos" sobre los supermercados y ha dicho que "no" se están forrando, como aseguran los 'morados', con la inflación. Le ha respondido la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, quien cree que la respuesta a la inflación "no puede ser" decir a los ciudadanos que si no le gustan los precios se vayan al supermercado de al lado.