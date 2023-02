Objetos no identificados siguen sobrevolando el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá. Van tres este fin de semana, el primero en la costa norte de Alaska, el segundo en Canadá y el tercero sobre las aguas estadounidenses del Lago Hurón. Las especulaciones no cesan y el Pentagóno no descarta nada, ni siquiera la hipótesis extraterrestre.