A medida que se acerca el inicio del US Open la ausencia de Novak Djokovic va cobrando forma. El tenista serbio, que se sigue negando a vacunar contra el coronavirus, se quedaría fuera de este Grand Slam por esa negativa ya que en Estados Unidos no se permite la entrada a los extranjeros no vacunados. El torneo se inicia el lunes y, de momento, Djokovic se ha quedado fuera del cartel promocional del evento en el que sí aparecen los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, así como Daniil Medvedev, vigente campeón del torneo y número 1 de la ATP.