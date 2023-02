En el ámbito de las misiones espaciales, hay una mayoría de hombres, pero las cosas están cambiando y las niñas ya pueden fijarse en mujeres astronautas. Desde que mandaron a una mujer al espacio por primera vez a la segunda pasaron casi 20 años. Solo un 30% de los trabajadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) son mujeres. Aunque los tiempos cambian y cuando anunciaron a sus nuevos astronautas, ellas eran casi la mitad, incluyendo a la primera español, Sara García.

Foto: La candidata a astronauta Sara García en su entrevista para Objetivo Igualdad

MARÍA SANTOS

ASTROFÍSICA EN LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

"Más de 500 personas que han hecho vuelos espaciales, creo que ya son 700 ya, solo un 10%, unas 60, son mujeres"

A principios de los años 60 la NASA tumbó su propia iniciativa de mandar mujeres fuera de nuestro planeta. (respiro) Esperaron hasta el 83. Y a Sally Ride le preguntaron entonces si tenía suficiente con 100 tampones para un viaje de solo 6 días. (respiro)

Hoy en internet nos reímos de esta anecdota. Pero aún en 2019 tuvieron que cancelar el primer paseo espacial de dos mujeres porque no había trajes para ambas. Gestos que pueden desilusionar a las que se lo plantean.

SARA GARCÍA

CANDIDATA A ASTRONAUTA

"La falta de referentes o este tipo de estererotipos de esta carrera es más de hombres o esta carrera es más de mujer puede disuadir a algunas mujeres"

SARA GARCÍA

CANDIDATA A ASTRONAUTA

"Siempre me he dejado llevar por la curiosidad y yo quería avanzar en el conocimiento y contribuir a a sociedad, eso para mí no es ni de hombres ni de mujeres.

Ha sido elegida entre más de 22.000 personas, en un proceso donde no se sabía el sxo, nacionalidad y edad de los aspirantes. Ahora la misión artemisa planea que en los próximos años una mujer pise la luna.

MARÍA SANTOS

ASTROFÍSICA EN LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

"Habrá muchísimas barrreras, es muy difícil. Pero ser mujer no es una de ellas"

Un pequeño gran paso para que todas comencemos a creer que podemos llegar tan lejos como queramos.