Muere la actriz Angela Lansbury

La actriz británica, Angela Lansbury, conocida por su mítico papel de Jessica Fletcher en 'Se ha escrito un crimen', ha muerto este martes a los 96 años de edad, según un comunicado de la familia.

“Los hijos de Angela Lansbury están tristes de anunciar que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles a la 1:30 a.m. de hoy martes 11 de octubre de 2022, solo cinco días antes de cumplir 97 años”, ha señalado su familia.

Aunque Lansbury se convirtió en un rostro conocido de la pequeña pantalla por encarnar a la novelista Jessica Fletcher, la actriz estuvo nominada hasta en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto -"Gaslight" o "The Picture of Dorian Gray", "The Manchurian Candidate"- y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.